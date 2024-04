"Avete visto De Rossi?". Tifosi Napoli, aumenta il rammarico dopo Milan-Roma

E' letteralmente rinata la Roma da quando c'è stato l'avvicendamento in panchina lo scorso gennaio, con l'esonero a sorpresa - ma in fondo nemmeno troppo - di José Mourinho e l'arrivo inaspettato di Daniele De Rossi. Prima i giallorossi si trascinavano e lo facevano con grande fatica, racimolando appena qualche risultato importante - spesso più per inerzia della stessa qualità della rosa che per merito - ma senza mai convincere.

Dal momento della staffetta, invece, l'aereo giallorosso è decollato e ha preso quota a una velocità supersonica considerando prima la rimonta Champions e ora anche il sogno Europa League. La clamorosa vittoria dell'Atalanta ha rubato l'intera scena, ma non passa inosservato anche il colpaccio esterno della lupa.

Milan-Roma aumenta il rammarico dei tifosi del Napoli

Una situazione che fa aumentare il rammarico in casa Napoli, considerando il percorso quasi parallelo delle due squadre che hanno salutato in anticipo la propria guida tecnica. Un bivio però dove sono uscite due direzioni opposte: i giallorossi sempre più su, gli azzurri precipitati nel baratro. I capitolini hanno preso un profilo giovane e che propone un calcio moderno come appunto De Rossi, mentre ADL ha virato clamorosamente su Walter Mazzarri che - come purtroppo hanno dimostrato anche i fatti - appartiere a un calcio ormai andato.

"Perché non puntare a quel punto su un tecnico giovane ma propositivo come ha fatto la Roma?", si chiedono i napoletani. Non è stato così e si sono finiti nel perdere tre mesi di lavoro, con notevoli passi indietro, e compromettendo definitivamente la stagione. Molti citano lo stesso Francesco Calzona: fosse arrivato lui nell'immediato post-Garcia, molti assicurano, probabilmente oggi staremmo assistendo a un altro finale di stagione. Non esaltante ma quanto meno degno, forse. Vittoria romanista a Milano che riapre anche un'altra ferita: l'eliminazione dello scorso anno in Champions League proprio coi rossoneri, per una mancata semifinale che grida ancora vendetta per i partenopei.