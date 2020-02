Avellino, stipendi pagati ai tesserati: mancano solo quelli ai dipendenti

Nonostante le parole di Nicola Circelli sugli stipendi pagati in casa Avellino la situazione sarebbe meno serena di quanto potesse sembrare. Secondo Primativvù sono infatti stati pagati gli stipendi dei tesserati FIGC, ovvero calciatori e staff tecnico, onde evitare la penalizzazione di quattro punti in campionato, ma non sarebbero stati pagati quelli degli altri dipendenti. Una decina di dipendenti infatti non avrebbe ricevuto alcun bonifico (si tratta di stipendio mensile e non trimestrale per questa tipologia di dipendenti). La cifra totale si aggirerebbe attorno ai 10mila euro, una cifra non certo enorme per una società professionistica, ma che potrebbe riaccendere i dubbi sulla reale forza economica del club e dei suoi proprietari. Resta da capire se nelle prossime ore Circelli provvederà al pagamento degli stipendi o meno.