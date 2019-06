Auriemma: "Non solo James Rodriguez, Lozano e Manolas, il colpo a sorpresa del Napoli sarà un altro"

Ultimissime calcio Napoli. Potrebbe essere una settimana fondamentale per l’arrivo dei pezzi da novanta che il Napoli vuole dare ad Ancelotti, con James Rodriguez che sta impazzando con la Colombia in Coppa America. Tuttavia, come racconta il giornalista di Tuttosport e Mediaset Raffaele Auriemma su SportMediaset, il grande obiettivo del Napoli resta un altro, quello della punta centrale da sempre reclamata da Ancelotti e condivisa dal patron

Napoli calciomercato, le anticipazioni di Raffaele Auriemma