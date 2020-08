Auletta: "Non c'è possibilità che Demme lasci Napoli, per Gattuso è un punto fermo! Il sogno del tedesco è di chiudere la carriera in azzurro"

Che fine farà Diego Demme? Secondo il giornalista Antonello Auletta, non c'è alcuna possibilità che Diego Demme lasci il Napoli:

"Per la società e per Gattuso, che lo inseguiva insistentemente già dai tempi del Milan, Demme è un punto fermo del nuovo corso. Il sogno del centrocampista, che da poche settimane, ha avuto una figlia napoletana, è addirittura chiudere la carriera nel Napoli. Per vestire la maglia azzurra, Demme ha accettato lo stesso ingaggio che percepiva col Lipsia, lasciando una squadra in corsa per la vittoria della Bundesliga. Nel caso il Napoli decidesse per nuovi innesti a centrocampo (Veretout le sta tentando tutte per venire a Napoli e il suo entourage spinge per un accordo più vantaggioso rispetto a quello che percepisce a Roma), a fare spazio in mediana sarebbe Allan, la cui cessione è già stata programmata da tempo. Demme, invece, resterà a Napoli, una città che ama con tutto il suo cuore"