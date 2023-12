Atmosfera anti-Napoli a Roma, ecco cosa è successo all'Olimpico

Ultime notizie Napoli - Ieri sera Walter Mazzarri, alla panchina numero 500 in Serie A, è stato accolto da Mourinho con un abbraccio cordiale. Ma c’è stato dell’altro in Roma-Napoli, come racconta l’edizione odierna di Repubblica.

Atmosfera anti-Napoli a Roma

Come sempre sgradevoli invece i cori discriminatori dell’Olimpico: