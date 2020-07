Atalanta, paura per Muriel: è ricoverato dopo un trauma cranico

Notizie Calcio - Grosso spavento per Luis Muriel finito in ospedale nelle scorse ore. Come infatti riporta Sky, l'attaccante colombiano ha rimediato una caduta che gli ha comportato un trauma cranico. L'attaccante è attualmente ricoverato in una clinica di Bergamo e probabilmente non prenderà parte ad Atalanta-Brescia di stasera. Secondo una prima ricostruzione, il tutto sarebbe avvenuto durante un pranzo con i compagni di squadra dove l'atleta sarebbe scivolato in piscina. Le sue condizioni, in ogni caso, non sono gravi.