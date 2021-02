Ultimissime calcio Napoli - Tiziano Pieri, ex arbitro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RAI Sport al termine di Atalanta-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Direzione arbitrale molto lineare ma c'è stata qualche protesta per un fallo di Palomino su Osimhen. L'argentino era ammonito ma, secondo me, era un normale contatto di gioco e ci stava di non estrarre il giallo. E' stato bravo La Penna a non ammonirlo".