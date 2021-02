Atalanta-Napoli 3-1, gesto eloquente di Insigne verso la panchina negli ultimi 20 minuti di gara [VIDEO]

Ultimissime notizie Napoli. Lorenzo Insigne, così come tutti i suoi compagni ieri a Bergamo, non ha fatto sicuramente la sua migliore prestazione. Il capitano è stato comunque uno dei pochi a provare la conclusione nel primo tempo quando il Napoli si è praticamente consegnato all'Atalanta commettendo errori gravi in difesa.

Sul web circolano le immagini di un gesto significativo di Insigne nei minuti finali. Dalle immagini sembra indicare la panchina ad effettuare un cambio, siamo intorno al minuto 70.