Atalanta-Napoli, Gasperini perde altri due giocatori per infortunio!

Atalanta-Napoli è la prossima partita del campionato di calcio di Serie A, in programma per sabato 25 novembre 2023, al rientro dalla sosta per le Nazionali.

Ultime notizie. L'allenatore Gasperini, però, dovrà fare a meno di alcuni calciatori. Innanzitutto Martin De Roon, che era diffidato, è stato ammonito nell'ultima partita e sarà squalificato per la partita contro il Napoli. All'assenza di De Roon si aggiunge quella di Holm, che ha subito l'ennesimo infortunio nella gara contro l'Udinese; altro infortunato è Kolasinac, che sta smaltendo un risentimento muscolare al flessore e al momento è in dubbio per la partita col Napoli.