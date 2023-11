Atalanta, la situazione infortunati a pochi giorni dalla sfida col Napoli

L'Atalanta ha postato sul proprio sito ufficiale il report dalla seduta d'allenamento odierna. Parziale in gruppo per De Ketelaere e Scalvini: novità anche su Toloi, Ruggeri e non solo:

“Dopo tre giorni di riposo, la squadra è tornata al lavoro nel pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia per cominciare così la settimana che porterà alla sfida di campionato con il Napoli, in programma sabato al Gewiss Stadium. In attesa del rientro dei nazionali, a disposizione di mister Gasperini anche questo pomeriggio un gruppo ridotto di giocatori. Domani, martedì 21 novembre, la preparazione proseguirà con una doppia seduta a porte chiuse al Centro Bortolotti“.