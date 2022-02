Atalanta-Fiorentina 2-3: risultato e tabellino

Ultime notizie calcio - Clamorosa impresa per la Fiorentina che in casa dell'Atalanta si è imposta all'ultimo secondo grazie ad un eurogol messo a segno da Milenkovic. Gara vibrante, con Piatek autore di una doppietta. I toscani, come detto, allo scadere sono riusciti ad indirizzare, per giunta in inferiorità numerica per il rosso rimediato da Martinez Quarta, il discorso qualificazione con l'ultimo pallone giocabile che ha decretato il passaggio del turno della squadra di Vincenzo Italiano dopo un lungo check del VAR. Adesso la Viola se la vedrà con la vincente di Juventus-Sassuolo.

Atalanta-Fiorentina 2-3: il tabellino

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Demiral, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Malinovskyi, Boga.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Igor, Quarta, Biraghi; Maleh, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piatek, Saponara.

Marcatori: 9', 71' Piatek (F), 30' Zappacosta (A), 56' Boga (A), 94' Milenkovic.

Espulsi: 79' Martinez Quarta (F)