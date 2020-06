Atalanta, botta in allenamento per Gomez! Problema al flessore per Palomino

Ultime notizie calcio Napoli - Suona qualche campanello d'allarme in vista della partita contro il Napoli di giovedì per l'Atalanta. Nel corso dell'allenamento odierno, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, Alejandro Gomez ha preso una botta ed è stato costretto a rientrare prima dei compagni negli spogliatoi. In ogni caso, però, le sue condizioni non preoccupano. Da monitorare, invece, Palomino, che ha accusato un fastidio al flessore destro e se non dovesse farcela Gasperini schiererà Toloi, Caldara e Djimsiti in difesa.

