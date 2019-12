Asta e serata benefica di Natale per i bambini in ospedale: anche l'addetto stampa della SSC Napoli dona per l'iniziativa del cardinale Sepe, i dettagli

Quest'oggi, presso la sala del palazzo arcivescovile in Largo Donnaregina, è partita un'asta benefica per il periodo natalizio con il cardinale arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe protagonista. Prestigiosi doni di Papa Francesco, del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, del sindaco di Napoli Luigi De Magistris e di tanti altri sono stati presentati nel corso della conferenza stampa. Anche l'addetto stampa della SSC Napoli, Guido Baldari, ha donato parte della sua collezione personale: circa 15 maglie preziose per la raccolta fondi.

«Ciò che ci spinge a portare avanti questa iniziativa è la necessità cristiana e umana di guardare all'infanzia che soffre; la Chiesa sta svolgendo con la Rai un'azione per integrare l'intervento pubblico, per sostenere gli operatori sanitari che si impegnano per i bimbi in ospedale». Così il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, presentando oggi la Serata di beneficenza 2019 in programma giovedì prossimo, 12 dicembre, nell'Auditorium della Rai a Fuorigrotta.

Il danaro raccolto consentirà di realizzare, in strutture ospedaliere pediatriche, progetti che permetteranno di assicurare ai piccoli pazienti un'assistenza sempre più aggiornata grazie all'impiego di strumentazioni di ultima generazione. Sono stati previsti, quest'anno, interventi per l'Azienda Ospedaliera dei Colli (Centro Nemo distrofia muscolare); per l'Azienda Universitaria Vanvitelli (termociclatori per la cura del diabete in età pediatrica e cardiomonitor per la cura di bambini con problemi oncologici ed ematici); per l'Azienda Santobono (impianto video per collegare costantemente famiglia e piccoli ricoverati, ma anche pulmino per trasporto familiari); per L'Azienda Universitaria Federico II (videogastroscopio per cura motilità digestiva pediatrica). Dal 2006 i progetti per l'infanzia realizzati dalla Chiesa di Napoli in sinergia con la Rai per iniziativa del card. Crescenzio Sepe e grazie alla generosità di personalità istituzionali e cittadini napoletani ha permesso di realizzare complessivamente 22 interventi per una spesa complessiva di circa 2,5 milioni di euro. Il cardinale quest'anno donerà all'asta un anello in oro giallo con brillantini e pietra preziosa.