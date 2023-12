Assenza Osimhen, la SSC Napoli precisa: "Partenza decisa di comune accordo, domani si allenerà regolarmente" | VIDEO

Notizie calcio. Prima della conferenza stampa di Walter Mazzarri e Juan Jesus, alla vigilia del match di Champions League con il Braga, il responsabile della comunicazione Nicola Lombardo precisa sulla partenza di Osimhen per la cerimonia del Pallone d'oro africano.

Queste le dichiarazioni del responsabile della comunicazione della SSC Napoli:

Osimhen non c'era oggi perché in gara per il Pallone d'oro africano, un premio molto importante, è nella lista ristretta con Salah ed altri di questo livello e di comune accordo con la società è partito dopo un lavoro individuale svolto in mattinata.

Non è l'ultimo allenamento quello di oggi, ma la rifinitura ci sarà domani e Osimhen sarà presente regolarmente. Speriamo con una grandissima carica in quanto vincitore. Il Napoli in ogni caso per la stanchezza gli ha messo a disposizione un fisioterapista".