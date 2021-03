Napoli - Paolo Ascierto, professore diventato simbolo della lotta al Covid in Campania e non solo, ha avuto in regalo una maglia del Napoli da uno juventino doc. L’ha consegnata il cabarettista e tifoso azzurro Peppe Iodice al professore Paolo Ascierto, il luminare del Pascale impegnato in prima fila nella battaglia al Covid e noto tifoso bianconero, Ascierto è stato ospite nel programma dell’artista “Peppy Night Fest” a Canale 21.

