Superlega - Anche l'AS Roma si espone in merito alla questione Superlega. Arriva il duro comunicato della società giallorossa contro la nuova competizione: "Fortemente contrari al modello chiuso! Totalmente in contrasto con spirito del gioco Non vediamo l'ora di continuare il lavoro Con Lega Serie A, Figc, Eca e Uefa per far crescere il calcio".