As - Gattuso non è più quel centrocampista in lotta. Non allena per ammazzare il tempo libero

Ultime calcio Napoli - Axel Torres scrive nel suo editoriale per il quotidiano spagnolo As:

Gattuso

"La vittoria della Coppa Italia ha elevato il prestigio di Gennaro Gattuso come allenatore: per la prima volta si parla di lui come di uno stratega dal grande futuro, che ha una personalità propria e diversa dal suo passato di giocatore. Rino non è più quel centrocampista in lotta che ha deciso di allenare dopo una carriera di successi per ammazzare il tempo libero. Ha dimostrato di essere appassionato della professione, di saper preparare le partite in modo meticoloso mutando lo stile della sua squadra in base alle caratteristiche dell'avversario e di essere persino in grado di mediare in ambienti conflittuali come quello trovato nel club partenopeo".