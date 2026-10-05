"Arriva Stellone in panchina", annuncio Schira dopo l'esonero: la squadra

Ultimissime notizie calcio - "Esclusiva: la Casertana ha scelto Roberto Stellone come nuovo allenatore. Accordo chiuso pochi minuti fa. Contratto fino al 30 giugno con rinnovo automatico al 2028 in caso di promozione in B"; ad annunciarlo via X è l'esperto di mercato Nicolò Schira.

Panchina Casertana, Stellone al posto di Espinal

La società rossoblù volta dunque pagina dopo aver ufficializzato l'esonero per Vinicio Espinal nelle scorse ore, decisione considerata inevitabile e giunta come diretta conseguenza del ko incassato nell'ultimo turno di campionato - il secondo consecutivo - sul campo della Cavese.

Per raccogliere l'eredità e risollevare le sorti del club falchetto, la società ha scelto di affidarsi all'esperienza dell'ex attaccante del Napoli pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera da allenatore proprio in terra campana dopo l'esperienza col Benevento nel 2023. Negli ultimi due anni, il 49enne ha guidato la Vis Pesaro.