Arrestato il capo ultras dei Mastiffs: ha rapinato un Rolex a Milano

Ultimissime - E' stato arrestato dalla Squadra mobile di Milano, per aver rapinato un orologio di lusso, il 41enne Carmine Tolomelli, leader del gruppo ultras del Napoli "Mastiffs" e immortalato accanto a Gennaro De Tommaso (conosciuto col soprannome di "Genny 'a carogna"), durante gli incidenti avvenuti a Roma per la finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina nel 2014. Gli investigatori, diretti da Marco Calì e dal funzionario della sezione Antirapine Francesco Giustolisi, hanno arrestato Tolomelli e un suo complice di 40 anni per una rapina commessa il 28 settembre scorso in largo Cairoli a Milano, dove hanno aggredito il proprietario di una Porsche 992 con targa svizzera. Tolomelli, sospettato di aver commesso altri colpi a Milano, era stato già fermato dalla Mobile nel 2017 per una rapina del stesso tipo. (ANSA).