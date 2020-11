Arbolino perde il Mondiale di Moto 3, i napoletani non dimenticano il gesto del 3-0 a tavolino e lo prendono di mira

Serie A - Tony Arbolino, il pilota milanese di Moto 3 che oggi non è riuscito a conquistare il Mondiale di categoria, è il tifoso della Juventus che la sera del 4 ottobre scorso mimava il gesto del 3-0 in occasione del match tra i bianconeri e il Napoli all’Allianz Stadium. A Portimao ha sfiorato il titolo arrivando secondo a sole quattro lunghezze in classifica generale da Arenas. E così alcune tifosi, specie di fede azzurra, si sono gustati un’ironica vendetta non dimenticando lo sfottò di quella sera.

Talento in Moto 3 e tifoso della Juventus la domenica lontano dalle corse. Tony Arbolino, pilota milanese della Honda Snipers Team, ha sfiorato la vittoria del Motomondiale di categoria a Portimao, nell'ultimo Gran Premio della stagione, quello in Portogallo. A trionfare è stato infatti Albert Arenas che ha conquistato il titolo a bordo della sua KTM Aspar. Arbolino è stato però protagonista di un rimonta favolosa che l'ha visto partire dalla 27a posizione terminando poi la gara al quinto posto. Il punteggio conquistato però non gli ha permesso di trionfare in un Motomondiale che l'ha visto arrivare secondo con 170 punti nella classifica generale. Una beffa per lui che ha sempre creduto di vincere ma alla fine è arrivato a quattro punti dal neocampione Arenas.

Potrà consolarsi però con la sua Juventus Tony Arbolino che ha vinto e convinto contro il Cagliari ieri sera. Già, perché lui è un grande tifoso della Juventus e l'ha dimostrato anche in occasione della sfida contro il Napoli di quest'anno a Torino, non giocata di fatto per l'assenza dei partenopei all'Allianz Stadium. Non tutti sapevamo che fosse lui quel ragazzo che sulle gradinate dello stadio dei bianconeri mimava il gesto del 3-0. Sui social, dopo la mancata conquista del Motomondiale, diversi sostenitori (per la maggior parte di fede azzurra) hanno ironizzato facendo leva su quella foto non dimenticando lo sfottò della gara di Torino gustandosi questa ironica vendetta.

Il gesto di Tony Arbolino in Juventus-Napoli



L'identità di quel giovane tifoso della Juventus che sugli spalti dell'Allianz Stadium ‘festeggiava' il 3-0 a tavolino dei bianconeri nella sfida contro il Napoli, è stata svelata. Era Tony Arbolino, il pilota milanese che oggi in Moto 3 ha sfiorato la vittoria del Motomondiale a Portimao. A trionfare è stato infatti Arenas nell'ultima gara in Portogallo nonostante una grande rimonta di Arbolino partito dalla 27a posizione e arrivato quinto al termine della gara.

Ovviamente il fatto che fosse Arbolino a ironizzare su quella vittoria a tavolino dei bianconeri, ha scatenato, soprattutto dopo il mancato successo nel Motomondiale del pilota milanese, tanti commenti da parte di diversi sostenitori (soprattutto azzurri). Commenti sarcastici sulla sconfitta della gara finale a Portimao e sul fatto che il destino gli avesse giocato un brutto scherzo oggi in gara dopo quella sera. Insomma, un'ironica vendetta dopo lo sfottò di ottobre. In un post su Instagram pubblicato quella sera all'Allianz Stadium, Arbolino aveva scritto: "No match tonight…!!".