App Immuni, 2 mln di download: accelerare su caccia asintomatici

Ultime Coronavirus - La app Immuni «è stata scaricata da 2 milioni di italiani». Lo ha detto il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri a '1/2 ora in più' su Rai3, ricordando che la app per il contact tracing domani inizierà a funzionare in via sperimentale in 4 regioni:

«È una app molto utili e il tracciamento è una componente essenziale per questa fase» ha aggiunto il commissario dicendosi non preoccupato del fatto che ogni regione sta realizzando una propria App. «Quando studiavo mi dicevano che la moneta buona scaccia quella cattiva e sono sicuro che Immuni sarà la più utile per le esigenze. Bisognerebbe cominciare a dare la caccia agli asintomatici con una strategia nazionale, che in una fase come questa sono più importanti di chi il virus ce l'ha. I test molecolari sono l'unica vera componente per dire se c'è contagio o pure no e su questo bisognerebbe fare la caccia agli asintomatici. Oggi su questo siamo meno impreparati di come eravamo a marzo, dunque dobbiamo preparaci e in questa fase accelerare».

