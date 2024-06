Antonio Conte in arrivo a Napoli per iniziare l'avventura con gli azzurri

Antonio Conte è pronto ad iniziare la sua avventura con il Napoli, si attende solo l'ufficialità! L'allenatore non vede l'ora di firmare, così come i tantissimi tifosi attendono l'annuncio presidenziale di Aurelio De Laurentiis.

Conte-Napoli, è arrivato in città

Calciomercato Napoli - Nella giornata di ieri, 2 giugno, è tornato da Ibiza De Laurentiis con i suoi familiari e collaboratori, dove ha trascorso qualche giorno di relax e avrà sicuramente continuato a portare avanti gli affari per il club.

Nella mattinata di oggi abbiamo pubblicato una notizia in cui abbiamo annunciato lo sbarco, in nottata, di Antonio Conte all’aeroporto di Capodichino.

Lo diciamo subito, ammettiamo l’errore. La gestione della notizia ha portato ad una erronea informazione, di cui ci scusiamo con tutti i nostri lettori.

La fotografia di Antonio Conte è stata scattata all’aeroporto di Caselle di Torino nella giornata di sabato. Lo stesso sorriso dell’allenatore è reale, in risposta ai presenti che gli rivelavano la fede calcistica napoletana in vista dell’avventura che sta per iniziare.