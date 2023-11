Scandalo Chelsea: indagato per pagamenti sottobanco non tracciati, coinvolti anche Antonio Conte e l'agente Pastorello

Clamoroso scandalo per il Chelsea che è indagato in Inghilterra per pagamenti sottobanco con milioni di sterline non tracciate, coinvolti anche sarebbero Antonio Conte e l'agente Federico Pastorello.

Indagine Chelsea: scandalo anche per Conte e Pastorello

Notizie calcio - Come riportato da Sportface, un nuovo scandalo sportivo potrebbe far tremare il mondo del calcio, ed in particolare quello che da molti è considerato il miglior campionato al mondo: la Premier League. Infatti, secondo quanto ricostruito dal The Guardian, “Il Chelsea avrebbe effettuato pagamenti sottobanco, avrebbe avuto conti offshore con milioni di sterline non tracciate”. Ma c’è di più, perché il noto quotidiano britannico cita anche il nome di Antonio Conte, che sarebbe implicato nella vicenda.

Sempre secondo la ricostruzione del The Guardian, Federico Pastorello, procuratore all’epoca vicino ad Antonio Conte, sarebbe implicato per uno spostamento di denaro in nero. “L’italiano Pastorello è stato descritto in più articoli come vicino ad Antonio Conte, l’ex allenatore del Chelsea, e ha sempre parlato delle trattative contrattuali dell’allenatore. Conibair ha accettato di pagare a Pastorello 10 milioni di sterline per una partecipazione del 75% nell’Excellence Investment Fund (EIF), un’azienda con sede nello stato americano del Delaware. Lo stesso giorno, il Chelsea ha annunciato che Conte, che aveva appena guidato il club al titolo di Premier League, aveva firmato un nuovo contratto da 9,6 milioni di sterline all’anno”.