Ansa - Torino, focolaio Covid 19: salgono a sei i positivi, ci sarebbe anche Belotti

Serie A - Covid 19 nel Torino calcio. Dopo il comunicato il club granata, sono saliti a sei i positivi tra i calciatori nel Torino, dopo Murru, Buongiorno e Linetty dei giorni scorsi. Intanto, arrivano conferma dall'Ansa che parla di Andrea Belotti, capitano del Torino, che sarebbe tra i possibili altri tre calciatori positivi al Covid 19. Il Torino non fa nomi, circola così il nome di Belotti ma ricordiamo che in questi casi bisogna sempre aspettare le conferme, visto che possono anche esserci falsi positivi o tamponi dubbi. Altri tamponi in giornata.