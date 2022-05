ANSA - Pairetto e Nasca sospesi fino a fine stagione dopo l'errore su Acerbi in Spezia-Lazio

Un fuorigioco non visto, non controllato, e persino non contestato dai diretti interessati: ma il gol di Acerbi a La Spezia provoca la sospensione di Luca Pairetto e Luigi Nasca, direttore di gara e addetto al Var di Spezia-Lazio.

Il gruppo arbitrale, secondo quanto appreso dall'agenzia ANSA, sarà fermato fino al termine della stagione per un errore concatenato: l'arbitro non ha aspettato la verifica al video dell'allineamento del difensore, il Var non lo ha fermato e tutto, al 90', si è svolto molto rapidamente tra il gol del 4-3 del laziale, l'esultanza dei compagni e la ripresa del gioco.

