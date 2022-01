Ansa - Lega Serie A, nessun rinvio per il Covid: il regolamento non prevede un tetto di giocatori disponibili

Ultime notizie calcio Napoli - Stando a quanto raccontato dall'Ansa, la Lega Serie A sta scegliendo la strategia più dura per affrontare i tanti casi di Covid riscontrati nel massimo campionato italiano. La Salernitana, infatti, ha chiesto un rinvio della gara con il Venezia ma la richiesta sarà respinta. L'attuale regolamento non prevede la possibilità di rinvio con un tetto di giocatori disponibili, come nel campionato in corso. Nessun rinvio in discussione anche per le partite di Verona, Udinese e Napoli, la cui trasferta potrebbe essere bloccata dalle Asl locali.