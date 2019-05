ANSA - L'agente di Sarri incontra il Chelsea per rescindere il contratto: l'ex tecnico del Napoli vuole la Juventus

(ANSA) - LONDRA, 30 MAG - Dopo aver conquistato l'Europa League, Maurizio Sarri ha fretta di conoscere il suo futuro, e già oggi è previsto un incontro tra i suoi rappresentanti e i vertici del Chelsea. Secondo radio-mercato il procuratore di Sarri, Alessandro Pellegrini, accompagnato da Fali Ramadani, potente intermediario macedone, incontrerà a Londra Marina Granovskaia, plenipotenziaria di Roman Abramovich, per fare chiarezza sul destino del tecnico italiano. Sarri è legato ai Blues per altri due anni, ma vorrebbe essere liberato tramite la rescissione consensuale del contratto per accettare l'offerta della Juventus. Una richiesta che il Chelsea potrebbe anche accettare, considerati i difficili rapporti tra lo stesso Sarri e i tifosi della squadra londinese nonostante il terzo posto in Premier League e la conquista del trofeo europeo con il netto successo sull'Arsenal nella finale di Baku.