Ansa - Il Napoli aspetta il Lecce, De Bruyne è pronto ma c'è una assenza

La gara tra Napoli Lecce arriva in un momento delicato della stagione. Gli azzurri giocheranno sei delle ultime dieci partite allo Stadio Diego Armando Maradona, un vero fortino per la squadra di Conte: i partenopei non perdono in casa dall’8 dicembre 2024, quando furono battuti 1-0 dalla SS Lazio. Da allora sono arrivate nove vittorie e quattro pareggi in tredici gare interne.

Nel centro sportivo di Centro Tecnico di Castel Volturno si respira intanto un clima di fiducia. Oltre ai risultati recenti, a dare ottimismo è il recupero di alcuni giocatori importanti che in questa stagione sono stati frenati dagli infortuni.

Contro i salentini dovrebbe invece mancare Juan Jesus, alle prese con un problema fisico. In difesa è pronto Sam Beukema, che dovrebbe affiancare Alessandro Buongiorno e Mathías Olivera.

Secondo l'ANSA dubbio principale riguarda la trequarti, anche per l’assenza di Antonio Vergara. Tra le opzioni valutate da Conte c’è anche il possibile rientro dal primo minuto di Kevin De Bruyne, tornato disponibile dopo il lungo stop per l’infortunio di ottobre. Il belga è già rientrato nel finale della gara con il Torino FC e potrebbe rappresentare la sorpresa dell’undici iniziale.

Come spesso accade con Conte, però, la decisione definitiva arriverà soltanto a ridosso del fischio d’inizio.