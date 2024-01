Ansa - Acquisto Osimhen, De Laurentiis rischia il processo a Roma

La procura di Roma ha chiuso l'indagine che vede indagato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per l'accusa di falso in bilancio.

Il procedimento è quello legato a presunte plusvalenze fittizie intorno all'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille. Il fascicolo era arrivato all'attenzione dei pm capitolini per competenza, dopo la trasmissione degli atti da Napoli.

Nel procedimento è coinvolta anche la società Calcio Napoli. L'atto di chiusura delle indagini è stato notificato anche agli altri indagati: si tratta dei membri del Consiglio di amministrazione che era in carica all'epoca dei fatti.

"Si è chiusa l'inchiesta che era stata archiviata con il riferimento a ipotesi di reati tributari. Ora leggeremo le carte dell'inchiesta, ricordo che questo di oggi non è un rinvio a giudizio ma una chiusura di indagini". Lo afferma all'ANSA Fabio Fulgeri, l'avvocato che si occupa della difesa di Aurelio De Laurentiis in merito all'inchiesta della Procura di Roma sull'indagato presidente del club azzurro per falso in bilancio sull'acquisto di Osimhen dal Lille.

"Tendenzialmente - spiega il legale - il falso in bilancio nella propria ipotesi originaria di reato nasce per l'idea di frodare il fisco, ma in questo caso ciò non è avvenuto, è un'ipotesi già esclusa dai magistrati a Napoli. Rimane però in piedi l'indagine. Ricordo che quello di oggi non è un rinvio a giudizio, ma un avviso che le indagini sono state concluse e ora possiamo prendere visione degli atti per poi cominciare a spiegare la nostra difesa formale davanti al pm. Credo che nella prossima settimana, da giovedì in poi, potremo leggere gli atti e vedremo di spiegare le nostre ragioni".

Il legale conferma che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis andrà in procura "a spiegare l'operazione e a difendersi", spiega il legale, sottolineando che "vediamo cosa ci contestano - ha detto - perché non c'è necessità di individuare il dolo da profitto, ci si chiede quale sarebbe il vantaggio del Napoli visto che la Procura federale ha già escluso questi vantaggi, vedremo".