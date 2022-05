Andrè Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, ha scritto un messaggio su Instagram dopo la vittoria col Genoa:

"Grande vittoria per l'ultima partita della stagione in casa ma soprattutto l'ultima partita per una delle leggende di questo club Lorenzo Insigne. Buona fortuna a te, capitano in questa nuova avventura. E grazie anche a voi tifosi del Napoli per averci supportato nel bene e nel male".