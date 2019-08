Andrè Cruz, Beto e Alemao premiati in Brasile dal Club Napoli Rio de Janeiro: stupende targhe celebrative [FOTOGALLERY]

Ultimissime calcio Napoli - Si è svolto ieri in Brasile presso il Club Napoli Rio de Janeiro, Careca – Alemao - Allan ” con sede in Avenida Princesa Isabel 82/A, 22011-010 Leme Rio de Janeiro al Ristorante 'Pasta e Pallone' l'evento 'nostalgico' con tanti ex giocatori verdeoro che ha segnato la storia della Ssc Napoli.

Da un'idea del collega nonchè direttore di Pianetanapoli, Luigi Giordano, e del presidente dell'associazione Michelangelo Simonelli si sono ritrovati l'indimenticato centrocampista Rogerio de Brito in arte Alemao, Andrè Cruz recentemente tornato in Campania ad Ischia, il centrocampista Joubert Beto e il console Paolo Miraglia del Giudice. Consegnate targhe con ringraziamenti personalizzati su quanto fatto in azzurro.