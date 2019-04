Ancora cori razzisti contro Bakayoko anche durante la partita, la reazione del calciatore e di San Siro

Sia prima che durante Milan-Lazio i tifosi biancocelesti si sono resi protagonisti di tanti episodi di razzismo a dir poco vergognosi. Sempre lo stesso coro all'indirizzo dell'ex Monaco e Chelsea: "Questa banana è per Bakayoko". Nonostante l'annuncio dello speaker fatto prima del fischio d'inizio relativo alla possibilità di veder sospesa la partita in caso di gesti simili replicati, un gruppo nutrito di tifosi biancocelesti li ha replicati in almeno altri tre momenti del primo tempo oltre che nel riscaldamento.

Cori dei tifosi della Lazio verso Bakayoko, la reazione di San Siro

Proprio prima della partita, dopo l'ennesimo coro, la Curva del Milan ha replicato con cori di incoraggiamento indirizzati al calciatore che ha prontamente applaudito i suoi supporter.