Ultime notizie calcio Napoli - Partita assurda al Maradona: secondo calcio di rigore per il Napoli, ancora per fallo di mano che stavolta porta all'ammonizione del difensore veneto. Stavolta dal dischetto Lorenzo Insigne non sbaglia. C'è da discutere se si pensa al provvedimento mancato di prima: praticamente fallo identico ma in quel caso, con Caldara già ammonito, non è arrivato il secondo cartellino.