Anche l'arbitro può essere "migliore in campo": la nuova proposta del designatore Rocchi

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A e Serie B, √® intervenuto ieri ai microfoni di Radio Tv Serie A, su RDS. A riportare le sue dichiarazioni √® il giornalista Alessandro Alciato su Twitter, che racconta la proposta di Rocchi al fine di sfatare il tab√Ļ che riguarda gli arbitri.

In pratica, Rocchi propone di dare la possibilità agli arbitri di essere votati come migliori in campo del match, al pari dei calciatori. Alciato commenta: "Sarebbe un bel passo avanti a livello di cultura sportiva".