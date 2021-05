Ultime calcio - É morta Luisa Gibellini, che è stata la prima moglie di Carlo Ancelotti. Si conobbero quando erano giovani e sono stati assieme fino al 2008, anno in cui si sono separati. Luisa Gibellini da anni combatteva con una brutta malattia. Il tecnico dell'Everton, domenica sera, dopo aver saputo che le condizioni della ex moglie erano peggiorate era subito tornato in Italia. Hanno avuto insieme due figli: Katia e Davide.