Ancelotti-Everton, Sky: parti sempre più vicine, da definire gli ultimissimi dettagli!

Ultime notizie Napoli calcio - Uno come Ancelotti non può restare troppo a lungo senza panchina ed infatti l'ex tecnico del Bayern Monaco è ora davvero ad un passo dall'Everton. In giornata, infatti, l'ex Napoli è volato a Liverpool per incontrarsi con l'Everton ed avere un faccia a faccia. A tal proposito, l'incontro in questione sembra essere andato in maniera positiva tanto che l’accordo tra Ancelotti e l’Everton è ormai in chiusura: parti sempre più vicine, anche se non sono ancora stati definiti tutti i dettagli, come riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport. Proprio per queste ragioni, Carletto non ha ancora avviato le pratiche per la risoluzione del contratto che lo lega ancora al Napoli.

