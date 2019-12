Ancelotti-Everton, dall'Inghilterra: sabato il tecnico allo stadio, lunedì la presentazione ufficiale

Ultime notizie calcio Napoli - Sembra davvero solo una formalità il passaggio effettivo e definitivo di Carlo Ancelotti all'Everton. L'ex allenatore del Napoli, infatti, è davvero ad un passo dalla firma con il secondo club più importante di Liverpool ed arrivano conferme in tal senso da diversi media inglesi, tutti concordi nel dare per certa la presentazione del nuovo allenatore dei Toffees per il prossimo lunedì. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, l'ex allenatore azzurro sabato potrebbe essere già in quel di Liverpool per assistere, ovviamente dalla tribuna, al Goodison Park alla gara contro l'Arsenal.

