Ammutinamento Napoli, Sky: De Laurentiis potrebbe ricorrere al tribunale per lesione d'immagine

Francesco Modugno, giornalista di SkySport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle ultime in casa Napoli. Ecco le sue parole.

"Al momento comunicati ufficiali non ci sono. Oggi sono partite le tanto famose raccomandate con richieste di multe che vanno dal 25% al 50% per i calciatori più coinvolti, più esperti, escluso Malcuit. ADL è rientrato oggi da Los Angeles. I calciatori di fatto, ancora non hanno ricevuto le raccomandate. Il presidente potrebbe ricorrere al tribunale per lesione d'immagine".