Ammonizione per proteste assolutamente evitabile per Lorenzo Insigne, che ha duramente replicato per un mancato fischio, a suo avviso, da parte del direttore di gara. Come raccontato dall'inviato di DAZN a bordocampo, Spalletti si è molto arrabbiato per questo giallo. A fare da paciere tra i due si è inserito Victor Osimhen.