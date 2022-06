Amichevoli Napoli a Castel Di Sangro, oltre al Mallorca tre grandi sfide: arrivano Ronaldo e Balotelli

Il Napoli a Castel di Sangro giocherà amichevole di livello internazionale. Dal 23 luglio al 6 agosto, gli azzurri saranno a Castel di Sangro per la seconda parte del ritiro estivo.

Stadio Patini

Le amichevoli a Castel di Sangro del Napoli

Come riportano le redazioni di NewsdellaValle, affronterà il Real Valladolid del presidente Ronaldo, il 'Fenomeno'. Al Patini arriveranno anche l'Espanyol, l'Adana Demirspor allenata da Montella e con in campo Balotelli, oltre che la gara già confermata con il Mallorca del 30 luglio. Per le altre amichevoli saranno rivelate nei prossimi giorni le date.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli