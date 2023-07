Amichevoli Napoli a Castel di Sangro: svelate date e prime due avversarie

Notizie Napoli calcio. Il Napoli di Rudi Garcia sarà a Castel di Sangro dal 28 luglio al 12 agosto per la seconda parte del ritiro pre-campionato. In programma dovrebbero esserci 3 amichevoli più un allenamento congiunto, come successo l'anno scorso sotto la gestione Spalletti.

Amichevoli Napoli a Castel di Sangro, le avversarie

Intanto spuntano le prime avversarie del Napoli nelle amichevoli di Castel di Sangro. Come riportato dai colleghi di Pianeta Napoli, sono state definite le prime due sfide degli azzurri in Abruzzo:

29 luglio contro l'Hatayspor

3 agosto contro il Girona

La sfida contro l'Hataysport ha anche un significato importante: il club turco, che ha da poco firmato l'ex azzurro Maksimovic, non ha terminato l'ultimo campionato a causa del terremoto che colpì la città di Antiochia causando la morte sotto le macerie del calciatore ghanese Atsu.

La seconda sfida, invece, sarà contro gli spagnoli del Girona che già lo scorso anno sfidarono il Napoli al Patini (sfida terminata 3-1).