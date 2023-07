Amichevoli Napoli a Castel di Sangro, prezzi in ribasso rispetto all'anno scorso: le curve costano meno della metà

Il Napoli ha annunciato quattro amichevoli internazionali nel corso del ritiro di Castel di Sangro. Quattro impegni per la squadra di Rudi Garcia in vista dell'inizio della stagione, fissata il 19 agosto con la trasferta di Frosinone per la 1^ giornata di Serie A.

Amichevoli Napoli a Castel di Sangro, i prezzi

Questo il programma delle amichevoli del Napoli a Castel di Sangro, con relative date e orari:

Sabato 29 Luglio alle ore 18:30 Napoli vs Hatayaspor

Mercoledì 2 Agosto alle ore 18:30 Napoli vs Girona Futbol Club

Domenica 6 Agosto alle ore 18:30 Napoli vs FC Augsburg

Venerdì 11 Agosto alle ore 18:30 Napoli vs Apollon Limassol

?Un'altra novità importante è quella relativa ai prezzi, inferiori rispetto alle amichevoli della passata stagione: la tribuna costa 40€ (25€ l'under 14), i distinti 25€ (14€ l'under 14) e le curve 14€ (senza ridotto).

Cifre sicuramente ridotte rispetto al ritiro dell'anno scorso dove (contro Adana, Maiorca, Girona ed Espanyol) i costi erano più alti: le tribune costavano sempre 40€, mentre distinti e curve fuorono venduti per ben 30€. Un altro bel segnale del club azzurro nei confronti dei propri tifosi.