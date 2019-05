Amichevole Napoli-Liverpool il 28 luglio! Il match potrebbe disputarsi al Murrafield di Edimburgo

Qualche settimana fa abbiamo scritto che il Liverpool aveva chiesto al Tottenham di utilizzare il suo stadio per le amichevoli estive

Anfield non è disponibile, poiché sarà sistemato dopo i concerti rock e pop che vi si terranno in estate.

Ebbene, il Telegraph scrive oggi che i due club inglesi non si sarebbero messi d’accordo per il prestito del White Hart Lane perché, dato che saranno contrapposti nella finale di Champions League in programma sabato, ciò potrebbe non essere esattamente la strada più opportuna da percorrere, dati gli strascichi emotivi della sconfitta di uno dei due club.

Il Liverpool ha così dirottato il suo interesse verso lo stadio Murrayfield di Edimburgo. Ed è proprio lì che molto probabilmente affronterà il Napoli il 28 luglio in amichevole, dal momento che il presidente De Laurentiis, in un intervista al Corriere dello Sport, aveva preannunciato la sfida estiva con la squadre di Klopp.

Non resta che attendere di sapere se da Edimburgo accetteranno per scoprire dove sarà disputata la prima amichevole estiva del Napoli