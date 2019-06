Amazon, pronta a partire la serie su Maradona: presentato il cast completo

Amazon, insieme alle case di produzione BTF, Dhana Media e Raze, presenta il cast completo della sua prossima serie originale che porterà sullo schermo la storia della leggenda del calcio Diego Armando Maradona. La produzione si svolge in quattro diverse nazioni e rappresenterà il giocatore in diversi momenti della sua vita, dalla gioventù all’età adulta.

Maradona, la serie: il cast completo

Come annunciato in precedenza, Nazareno Casero (Historia de un Clan), Juan Palomino (Magnifica 70) e Nicolas Goldschmidt (Supermax) interpreteranno Diego Armando Maradona nella varie fasi della sua vita e attraverso la sua prolifica carriera, dalle origini nella città di Fiorito in Argentina, suo paese natio, attraverso il suo periodo a Barcellona e nella squadra del Napoli. La serie evidenzierà il ruolo chiave che ha rivestito nel portare la sua nazionale a vincere la Coppa del Mondo in Messico nell’86. Nella serie sono presenti anche Julieta Cardinali (En Terapia, Valentin), Mercedes Morán (Diarios de Motocicleta), Pepe Monje (Amor en Custodia), Peter Lanzani (El Clan) e Laura Esquivel (Patito Feo). La serie è diretta da Alejandro Aimetta, showrunner e sceneggiatore, insieme a Guillermo Salmerón (El Marginal) e Silvina Olschansky (El Marginal). Aimetta è anche regista degli episodi girati in Argentina.