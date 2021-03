Alvino: "Insigne uomo in più di Gattuso, un vero trascinatore! Osimhen si candida per un gran finale di stagione"

Napoli ultime notizie. Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, scrive su Twitter nel post-partita di Napoli-Bologna. Un vero e proprio elogio nei confronti di Lorenzo Insigne, autore di una doppietta che stasera ha messo d'accordo tutti dopo le polemiche dei giorni scorsi.

“Un capitano, c’è solo un capitano… serata magica per Lorenzo Insigne, il giocatore italiano che ha segnato di più nel 2021. Una doppietta per staccare Cavani nella classifica all-time e per prendersi il Napoli sulle spalle. Un vero trascinatore. È lui l’uomo in più di Gattuso. Vittoria sofferta ma legittima e arrivata mostrando trame di gioco interessanti. Osimhen torna a fare gol, quello per cui è stato preso, e si candida per un gran finale di stagione. Ora si aspettano gli altri rientri dall’infermeria. C’è bisogno di unità dentro e fuori. Solo così si raggiungono i traguardi. Avanti con coraggio ed un pizzico di ottimismo”.