Ultime calcio Napoli - L'arbitro Antonio Giua è stato protagonista di un clamoroso errore nella gara tra Napoli e Lecce. Carlo Alvino, tramite il proprio profilo Twitter, ha lanciato l'hashtag #Nicchierizzoliparlate:

"Per non dimenticare. Sono passati sei giorni dall’orrore, sì orrore, di Giua e Nicchi e Rizzoli sono ancora in silenzio Parlate vi prego per il bene del calcio!".