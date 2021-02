Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino scrive su Twitter commentando le dichiarazioni dell’arbitro Daniele Orsato:

“È il primo caso al mondo di arbitro che sbaglia perché troppo vicino all’azione. Questa dichiarazione è un'offesa alla nostra intelligenza. Solo per l’almanacco e per i disonesti il Napoli 2017/18 non è campione d’Italia!”