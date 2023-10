Alvino: "Codice etico, il Napoli ne pretende il rispetto ferreo e non transige"

Carlo Alvino scrive sul proprio profilo Facebook:

"Ogni società di calcio ha un proprio codice etico aziendale, un documento redatto per raccogliere al suo interno l'insieme di regole sociali e morali che il club sente di voler far proprie e alle quali devono attenersi tutti i tesserati. Il Napoli al momento dello sottoscrizione di un contratto (le famose 1000 pagine tanto derise da qualcuno) avvisa che ne pretende il rispetto ferreo e non transige, per altri evidentemente è solo carta straccia…"