Alvino: "Ci vuole un passo avanti da parte di tutti, i giocatori non credono alle parole di De Laurentiis" [VIDEO]

Carlo Alvino, collega di Tv Luna ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla delicata situazione del Napoli, prima della conferenza stampa di Ancelotti alla vigilia della partita di Champions League contro il Genk:

"C'è bisogno di fare un passo avanti da parte del presidente De Laurentiis, di Ancelotti e dei calciatori. I ragazzi devono fare leva sull'amor proprio nonostante possa essere fastidiosa la questione delle multe che mettono le mani nelle loro tasche anche se è un azione legittima da parte della società. I giocatori devono pagare la multa per la loro insubordinazione mentre il Napoli potrebbe fare un passo indietro dal punto di vista dei danni d'immagine, anche se entriamo su un terreno molto scivoloso dal punto di vista economico che non sappiamo dove porterà da qui a qualche mese. De Laurentiis non è intenzionato a fare questo passo indietro e questo può aver avvelenato ancora di più i giocatori che non credono evidentemente alle parole del presidente pronunciate nella riunione faccia a faccia che avrebbe promesso di non andare oltre legalmente se fossero arrivati i risultati".