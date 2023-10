Alvino: "ADL domani a Milano, si parlerà anche di Supercoppa. Ecco quando tornerà a Castel Volturno. Le ultime anche su Osimhen"

Carlo Alvino scrive sul proprio profilo Twitter:

"Inizia domani una settimana molto intensa per Adl. Il presidente del Napoli sarà a Milano all’assemblea di Lega dove in discussione ci sono i diritti televisivi con l’esito delle trattative private. Facile prevedere che sarà toccato anche l’argomento Supercoppa, dove il Napoli, alla luce dei recenti tragici avvenimenti, continua a chiedere che venga presa in considerazione la possibilità di giocarla in Italia, garantendo comunque la presenza ovemai dovesse disputarsi in Arabia Saudita. Al ritorno dei nazionali poi Adl sarà a di nuovo a Castelvolturno dove, come sempre, godendo della sua massima fiducia e mai messi in discussione, Maurizio Micheli e Mauro Meluso già da domani, alla ripresa degli allenamenti, seguiranno con attenzione il lavoro di Garcia e dei ragazzi a disposizione del tecnico francese, a partire da Osimhen che si sottoporrà ad una serie di esami per valutare l’entità dell’infortunio rimediato".